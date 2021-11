Mehrheit will Trierer Weihnachtsmarkt besuchen

Keine Maske, kein Abstand, keine Corona-Tests: So sind bisher die Regeln für den Trierer Weihnachtsmarkt - und das trotz steigender Infektionszahlen. Wir haben die SWR-Leserinnen und Leser gefragt, ob Sie den Weihnachtsmarkt trotzdem besuchen würden.

Menschen in Trier denken unterschiedlich über Großveranstaltungen in der Pandemie - und so gehen die Meinungen zum Weihnachtsmarkt ohne Beschränkungen auseinander. Eine Mehrheit der Befragten unserer Online-Abstimmung, nämlich 53 Prozent, hat keine Bedenken den Trierer Weihnachtsmarkt zu besuchen. 25,1 Prozent der Befragten sind dafür, den Markt abzusagen, 21,8 Prozent wünschen sich strengere Beschränkungen.

Die Abstimmung ist bereits beendet.

Ihre Antworten: Ist der Besuch des Weihnachtsmarktes sicher? Ja klar! Ich habe da überhaupt keine Angst. 53,0%

Nein! Ich würde mich sicherer fühlen, wenn es strengere Regeln gäbe. 21,8%

Ich finde, der Weihnachtsmarkt sollte wegen der Corona-Pandemie überhaupt nicht stattfinden. 25,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

Der Weihnachtsmarkt in Trier soll am 19. November beginnen. Doch die Corona-Zahlen steigen weiter und immer mehr Menschen müssen wegen der Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Rheinland-Pfalz steht deshalb kurz davor, eine neue Corona-Warnstufe - die Warnstufe 2 - zu erreichen. Dabei gelten unter anderem bei Zusammenkünften und Veranstaltungen, in der Schule oder beim Sport strengere Regeln. Bei Veranstaltungen im Freien soll sich bisher an den bestehenden Regeln nichts ändern.

Einige kleine Weihnachtsmärkte bereits abgesagt

Weil das Robert-Koch-Institut aber wegen der steigenden Infektionszahlen bereits vor Großveranstaltungen gewarnt hat, haben kleinere Städte und Gemeinden, wie beispielsweise die Stadt Birkenfeld im Hunsrück, sich bereits gegen einen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr entschieden. In Baden-Württemberg denken einige Veranstalter bereits über Zugangsbeschränkungen nach.