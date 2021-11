Wie sicher ist der Besuch trotz Corona?

Keine Maske, kein Abstand, keine Corona-Tests: So sind die Regeln für den Trierer Weihnachtsmarkt - und das trotz steigender Infektions-Zahlen. Ist der Besuch trotzdem sicher? Eine Umfrage zeigt: Die Meinungen darüber gehen auseinander. Das Gesundheitsamt rät zur Vorsicht.

Menschen in Trier denken unterschiedlich über Großveranstaltungen in der Pandemie - und so gehen die Meinungen zum Weihnachtsmarkt ohne Beschränkungen auseinander. Der Weihnachtsmarkt in Trier soll am 19. November beginnen.

Der Leiter des Trierer Gesundheitsamtes hält das Risiko für vertretbar. Bei geringsten Erkältungssymptomen wie Halskratzen, Schnupfen und Husten sollte man aber auf einen Besuch verzichten und sich testen lassen, so der Mediziner.

Trierer Gesundheitsamt rät: Freiwillig Masken tragen

Auch ohne Symptome könne man mit dem Coronavirus infiziert sein und andere anstecken. Auch wenn Masken und Abstand nicht vorgeschrieben seien, sollte man sie trotzdem nutzen. Zudem sollte jeder abwägen, ob ein Besuch von Großveranstaltungen bei steigenden Infektionszahlen wirklich sein muss.

Ist der Besuch des Weihnachtsmarktes trotz der Corona-Pandemie sicher? Ihre Meinung ist gefragt!