Massive Verwahrlosung im Tierheim Trier?

per Mail teilen

Dreckige Zwinger, Schimmel im Inneren und Müllhalden auf dem Gelände: Das Tierheim Trier steht wegen Verwahrlosung und einer katastrophalen Unterbringung der Tiere in der Kritik.

Das Tierheim Trier liegt in einem Grüngürtel im Süden der Stadt in Richtung Luxemburg. Auf den ersten Blick ist es eine idyllische Waldkulisse mit idealen Bedingungen für gestrandete Katzen, Hunde und Kleintiere - sollte man meinen.

Zugemüllte Räume - nur eines der vielen Probleme im Trierer Tierheim. privat

Dreckige Zwinger und Käfige im Tierheim Trier

Doch Fotos, die der SWR von einem Vereinsmitglied bekommen hat, zeigen: Das Tierheim gleicht einer vollkommen verwahrlosten Unterkunft. Einrichtungsgegenstände für Hunde und Katzen liegen im Freien, einige Tiere müssen auch im Winter auf dem blanken, ungeheizten Fliesenboden draußen liegen. Die Zwinger und Käfige würden nicht täglich gereinigt, sagt der Insider. Schwarzschimmel krieche die Wände hoch.

Räume des Tierheims Trier sind von Schimmel befallen. privat

Zu wenig Personal im Tierheim

Im Interview erzählt das Vereinsmitglied auch von Sicherheitsproblemen für die Tierpfleger: So sollte etwa ein Hundezwinger nur dann gereinigt werden, wenn das Tier nicht mehr in dem zu reinigenden Bereich ist. Sogenannte Schieber, also Abtrennklappen aus Holz oder Metall, sollten dies ermöglichen.

In den meisten Zwingern fehlten aber diese Klappen. Da die Hunde zum Teil sehr bissig seien, entstehe ein Sicherheitsproblem. Die Folge: Die Zwinger könnten nicht täglich gereinigt werden. Auch deshalb nicht, weil Personal fehle.

Vorstand räumt Probleme im SWR-Interview ein

Die Eindrücke bestätigen sich auch bei Dreharbeiten des SWR vor Ort: Dabei zeigen der Vereinsvorsitzende und die Tierheimleiterin unter anderem ein Gebäude, das wegen des starken Schimmelbefalls nicht mehr genutzt werden könne. Das Kamerateam wird gebeten, sich für Aufnahmen nur kurz darin aufzuhalten - wegen möglicher Gesundheitsrisiken.

Die Leiterin gibt zu, dass es viele Probleme im Trierer Tierheim gibt, die angegangen werden müssen. SWR

Im Gespräch mit dem SWR räumte der Vereinsvorstand Probleme ein, weist aber darauf hin, dass die aktuelle Vereinsspitze erst Ende Oktober gewählt worden sei. Die Versäumnisse gingen auf die Kappe der alten Vereinsführung. Sie habe jahrelang weder an den Zuständen noch an der baulichen Struktur etwas verändert.

Erste Müllhalden auf Tierheim-Gelände weg

Die alte Vereinsführung weist die Vorwürfe zurück. Sie habe einen Neubau angestrebt, doch Planungen und Genehmigungen dauerten zu lange und so habe man nur wenig verbessern können. Die neue Vereinsspitze gelobt im Gespräch mit dem SWR Besserung. Man habe beispielsweise schon viele Müllhalden beseitigt.