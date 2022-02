Vorschlag Termin Bürgerentscheid Biotonne Vulkaneifel

Der zuständige Kreisausschuss der Vulkaneifel hat für den Bürgerentscheid zur Biotonne den 12. Juni 2022 als Termin vorgeschlagen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Demnach hat der Ausschuss für Klimaschutz, Mobilität und Infrastruktur in seiner Sitzung am Montag die Kosten der flächendeckenden Einführung der Biotonne im Kreis besprochen. Einer Kalkulation des zuständigen Abfallzweckverbands zufolge würde diese jährlich je nach Größe zwischen rund 30 und 70 Euro pro Haushalt kosten - zusätzlich zu den Abfallgebühren. Der Kreistag wird in seiner nächsten Sitzung am 21. März endgültig den Termin des Bürgerentscheids beschließen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in dem Entscheid abstimmen, ob sie zukünftig den Biomüll in einer Tonne entsorgen wollen oder ob der Müll weiterhin in Tüten zu Sammelcontainern gebracht wird.