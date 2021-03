Haben die vorzeitigen Corona-Impfungen von Politikern in der Region ein juristisches Nachspiel? Die Staatsanwaltschaft Trier prüft, ob die Impfungen strafrechtlich relevant sind.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem SWR, dass dazu ein Prüfvorgang angelegt worden sei. Außerdem erwarte man eine Stellungnahme des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums.

Es ginge um die Fragen, wer Eigentümer des Impfstoffes sei, wer vor Ort befugt sei, über den Impfstoff zu verfügen und ob es Ausnahmeregelungen gebe. Anlass für die Prüfung sei die Berichterstattung über vorgezogene Impfungen in den Medien gewesen.

Politiker: Impfstoff wäre sonst verfallen

So wurden unter anderem der deswegen zurückgetretene Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU), die Landräte des Vulkaneifelkreises und des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Heinz-Peter Thiel (parteilos) und Gregor Eibes (CDU), der Oberbürgermeister von Idar-Oberstein, Frank Frühhauf (CDU) und der Bürgermeister von Kröv und seine Ehefrau vorzeitig geimpft.

Die Politiker gehörten nicht zur Gruppe der Berechtigten. Sie alle gaben als Begründung unter anderem an, der Impfstoff sei übrig gewesen und wäre sonst verfallen.

Landrat der Vulkaneifel sah sich zur Impfung verpflichtet

Etwas anders gelagert ist der Fall offenbar in der Vulkaneifel. Landrat Thiel ist nach eigener Aussage in die Gruppe mit der höchsten Priorität eingestuft, weil er in der Leitungs- und Koordinierungsgruppe im Impfzentrum in Hillesheim "aktiv operativ wirkend" sei. Thiel sagte dem SWR, er sei daher sogar gehalten, sich einer Corona-Impfung zu unterziehen.