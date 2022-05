Vorfreude auf "Tatort Eifel"

per Mail teilen

In der Eifel wird es wieder kriminell: Nach coronabedingter Pause findet wieder das Krimifestival "Tatort Eifel" statt. Im September kommen Krimigrößen aus Fernsehen und Literatur in die Region.

Gleich zu Beginn wird sich das Forum Daun in den wilden, zügellosen Nachtclub der 20er Jahre "Moka Efti" verwandeln: Wenn am 16. September die elfte Ausgabe des Krimifestivals "Tatort Eifel" eröffnet wird, spielt nämlich das Original-Orchester aus der beliebten Serie "Babylon Berlin".

Die Vorfreude in der Vulkaneifel auf das Krimifestival ist nach drei Jahren Leerlauf groß: 2002 war es gegründet worden und hatte seitdem alle zwei Jahre 5.000 bis 6.000 Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland in die Region gezogen. Nach der letzten Ausgabe 2019 war es 2021 coronabedingt ausgefallen.

"Wir hatten jetzt schon die ersten Ticketreservierungen von Krimifans, die das Programm noch gar nicht kennen können."

Programm für Krimifans

Dieses Jahr können sich Krimifans auf rund 20 Veranstaltungen freuen: Darunter Lesungen von Schauspielerin Andrea Sawatzki oder Schauspieler und Gefängnis-Arzt Joe Bausch. Schauspieler Tim Bergmann wird aus einem Krimi von Nele Neuhaus lesen. Außerdem werden zwei neue Bücher direkt aus der Vulkaneifel vorgestellt.

"Als wir vor 20 Jahren mit dem Festival angefangen haben, sind wir beäugt worden, was wir denn damit in der Eifel wollen. Jetzt kommen Krimifans aus ganz Deutschland zu uns."

Aber nicht nur Lesungen sorgen für Spannung: Bei einer Krimishow kann das Publikum mitraten. Und der Leiter der SWR Redaktion Landespolitik, Thomas Nettelmann, wird in einem interaktiven Vortrag über Fake News und Hate Speech aufklären.

Kennertreff der Fernsehbranche

Neben dem Publikum trifft sich in der Eifel aber auch alles, was in der Fernsehkrimi-Branche Rang und Namen hat, sagt die Verantwortliche für das Fachprogramm, Julia Röskau: "Auch die Filmbranche scharrt nach zwei Jahren Pandemie mit den Hufen."

Das Festival des Landes Rheinland-Pfalz und des Kreises Vulkaneifel findet im September zum elften Mal statt. 2021 war es coronabedingt ausgefallen. SWR

Die Fachleute treffen sich unter anderem zu Podiumsdiskussionen über die Zukunft der Krimilandschaft bei den Streamingdiensten. Oder zur Diversität in heutigen Krimis. Außerdem soll es zwei Filmpremieren geben.

Diverse Krimi-Preise

Auch Nachwuchsautorinnen und -autoren können sich bei "Tatort Eifel" Hoffnung machen: Für den Kurzkrimi-Preis gab es 280 Einsendungen aus Deutschland, aber auch aus Benelux und Österreich, so die Festivalleitung. Auch ein Kurzfilm-Preis wird vergeben.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Junior Award wurden schon bekannt gegeben: Denn ihre Gewinnergeschichten werden gerade verfilmt und dann beim Krimifestival gezeigt.

Filmpreis "Roland" geht an zwei Preisträger

Der Ehrenpreis "ROLAND" des Festivals geht dieses Jahr an den österreichischen Burgschauspieler Nicholas Ofczarek. Die Jury zeichnet damit seine herausragenden Leistungen in nicht nur einem Krimi, sondern gleich in dreien aus: Der deutsch-österreichischen Serie "Der Pass", dem ARD-Mehrteiler "Das Geheimnis des Totenwaldes" und der mehrteiligen Nacherzählung der österreichischen "Ibiza-Affäre".

Nicholas Ofczarek (rechts) als Privatdetektiv Julian H. in "Die Ibiza-Affäre" um den Skandal des damaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache 2019. Sky Pressestelle

Auch "Das Geheimnis des Totenwaldes" hat die Jury, zu der auch SWR-Intendant Kai Gniffke gehört, derart beeindruckt, dass es ebenfalls mit einem ROLAND ausgezeichnet wird.