Die 7-Tage-Inzidenz in Trier liegt heute nach Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums bei 95 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner . Zuvor lagen die Zahlen zwei Tage über dem Grenzwert von 100. Die Stadt Trier weist darauf hin, dass es deshalb derzeit nach der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes keine Notwendigkeit gibt, die Maßnahmen in Trier zu verschärfen. Dies ist laut Landesverordnung dann nötig, wenn die Inzidenz drei Tage lang in Folge über 100 gelegen hat.