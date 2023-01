Zug um Zug mehr Schiene an der Trierer Weststrecke

Die Arbeiten an der Weststrecke der Bahn gehen planmäßig los. In diesem Monat werden die Baustellen eingerichtet. Im Frühjahr soll der Neubau der Haltestationen starten.

Viele Pendler aus der Region Trier warten darauf, dass auf der Weststrecke wieder Personenzüge fahren. Eigentlich sollte die Strecke bereits 2018 für sie wieder befahrbar sein. Dieser Termin wurde aber mehrfach geschoben. Ziel sei weiterhin, mit der Reaktivierung der Weststrecke bis Ende 2024 fertig zu sein, betonte eine Bahnsprecherin abermals.

Attraktive Pendlerstrecke nach Luxemburg

Auf der reaktivierten West-Trasse der Bahn in Trier soll es stündlich zwei Zugverbindungen zwischen Wittlich und Luxemburg-Stadt geben, sowie zwischen Schweich und Saarburg. Dafür werden fünf Haltepunkte gebaut: In der Hafenstraße in Ehrang, an der Kaiser-Wilhelm-Brücke, der Römerbrücke, in Euren und in Zewen.

Neubau der Haltepunkte beginnt im Frühjahr

Nach Auskunft einer Bahnsprecherin startet das Unternehmen ab dem Frühjahr mit dem Neubau der Station an der Trierer Hafenstraße. Auch in Trier-Pallien, Trier-West, Trier-Euren und Trier-Zewen beginnt dann der Stationsneubau. Zusätzlich errichten die Bauteams einen Bahnsteig "Kreuz Konz", hieß es von Seiten der Bahn.

Die neuen Haltepunkte auf der Weststrecke Trier Hafenstraße Ehrang Südlich der Eisenbahnunterführung Hafenstraße entsteht der neue Haltpunkt, der den bestehenden Bahnhof Ehrang ersetzt. Hier laufen Trierer Ost- und Weststrecke zusammen. In der Nähe des Haltepunktes sind Abstellplätze für Fahrräder und 30 Stellplätze für Autos, sowie eine neue Bushaltestelle geplant. Ein beleuchteter Fußweg führt zum Schulzentrum Mäusheckerweg. Pallien Der Haltepunkt liegt direkt an der Kaiser-Wilhelm-Brücke. Von der Brücke aus gelangen künftig Fahrgäste per Aufzug oder Treppe direkt auf den unterhalb gelegenen Bahnsteig. Zugänge gibt es auch vom Moselradweg und von der Bonner Straße aus. Trier-West Der Haltepunkt befindet sich in der Nähe der Römerbrücke. Euren Hier werden die jeweils 170 Meter langen Bahnsteige versetzt angeordnet- westlich und östlich der Eisenbahnstraße. Östlich ist eine Park-and-Ride-Anlage mit Fahrradbügeln und 60 Stellplätzen für Autos geplant. Zewen Auch hier werden die Bahnsteige versetzt angeordnet. Geplant sind hier Abstellplätze für Fahrräder und ein barrierefreier Ausbau der vorhandenen Bushaltestelle.

Details zu Stationen und Streckenausbau würden derzeit im Rahmen der Beauftragung mit den jeweiligen Baufirmen besprochen und festgelegt, so eine Bahnsprecherin.