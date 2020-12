per Mail teilen

Im August 2015 kamen immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland - und auch zu uns nach Trier. Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Dasbachstraße in Trier-Nord platzte aus allen Nähten. Im SWR-Interview schildert der damalige Leiter der AfA Trier, Frank-Peter Wagner, die Situation vor fünf Jahren.

Die AfA Trier war damals die einzige im Land. Platz war für rund 750 Flüchtlinge - zeitweise waren aber bis zu 2.000 Menschen dort. So übernachteten Familien sogar auf den Fluren oder in den Toiletten. Es gab auch Tage, an denen Menschen draußen schlafen mussten.

Frank-Peter Wagner im August 2015 mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (rechts) und der damaligen rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Eveline Lembke (links). dpa

"Wir kamen morgens um halb sieben und es lagen Menschen draußen, weil die Security auch nicht wusste, wohin mit den Menschen. Das war ein wirklicher Schock." Frank-Peter Wagner, damaliger Leiter der AfA Trier

Zu wenig Personal

Zu fast allen Tages- und Nachtzeiten kamen die Flüchtlinge damals nach Trier. Ihre persönlichen Daten mussten aufgenommen werden - doch dafür gab es anfangs zu wenig Personal in Trier, erinnert sich Wagner. "Wir mussten zum einen die Registrierung der Personen sicherstellen, zum anderen auch die Unterbringung. Da wir damals - Anfang August 2015 - nur vier Registrierkräfte hatten, war das ein fast aussichtsloser Kampf."

Ausweichquartiere fehlten

Hinzu kam, dass man nicht wusste, wo man die Menschen noch unterbringen sollte - es fehlten Ausweichquartiere. "Wir haben im gesamten Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz 44.000 Menschen aufgenommen, davon kamen allein im letzten Quartal 30.000", so Wagner.

Flüchtlinge aus dem Iran halten sich im August 2015 in einem Gang der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier-Nord zwischen Matratzen und Etagenbetten auf. dpa

Land stellte Personal zur Verfügung

Hilfe gab es dann aber schließlich. Die Landesregierung habe angeordnet, dass die Bearbeitung der Flüchtlingswelle oberste Priorität hat, so Wagner. "Es wurde Geld zur Verfügung gestellt, das wir vorher nicht hatten. Es wurde auch Personal zur Verfügung gestellt. Es wurden Aufrufe gestartet, an alle Dienststellen des Landes, Personal abzustellen."

Neue Herausforderungen durch Corona-Pandemie

Heute - fünf Jahre später - sind die Flüchtlingseinrichtungen nur ungefähr zur Hälfte belegt. Platzprobleme gibt es nicht. Aber die Mitarbeiter stehen wegen der Corona-Pandemie vor anderen Herausforderungen. "Wir testen jeden, der neu nach Deutschland kommt", sagt Wagner im SWR. Dann müsse die Person in Quarantäne, bis das Ergebnis vorliege. Es sei schwierig, den Menschen nahezubringen, dass sie nicht herumrennen dürfen, so Wagner. "Der überwiegende Teil hält sich dran. Aber es gibt auch welche, die tun das nicht und die machen uns immer noch Arbeit."

In den vergangenen Tagen waren in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende AfA in Hermeskeil mehrere Corona-Fälle festgestellt worden. Die Einrichtung wurde daraufhin komplett unter Quarantäne gestellt.