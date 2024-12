Vor dem letzten Shopping-Samstag vor Weihnachten

per Mail teilen

Die Tage vor Weihnachten sind für den Einzelhandel die wichtigste Zeit. Doch bei vielen Kunden sitzt das Geld nicht mehr so locker.

Die City-Initiative Trier hat festgestellt, dass die Kunden in einigen Bereichen zurückhaltender sind, wenn sie Geschenke kaufen. Grund dafür ist unter anderem, dass viele Menschen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage vorsichtiger geworden sind und ihr Geld zusammenhalten wollen. Die meisten Händler hoffen, dass jetzt am Wochenende vor Weihnachten noch einmal viele Menschen bei ihnen einkaufen.

Auf dem Trierer Weihnachtsmarkt laufen die Geschäfte nach Angaben der Betreiber bisher sehr gut. Das liegt auch am Wetter mit wenig Regen. Auch die Standbetreiber hoffen am Wochenende auf einen umsatzstarken Endspurt. Der Trierer Weihnachtsmarkt hat am Sonntag zum letzten Mal geöffnet.