Wie ein Eifeler den Euro mit unters Volk brachte

Ein Eifeler sorgte mit dafür, dass der Euro unters Volk kam. Friedhelm Meier, geboren in Herforst, war in Berlin und Brandenburg für die Euro-Verteilung zuständig. Heute lebt er in Schweich an der Mosel.

Am 31.Dezember 2001 verlor die Deutsche Mark ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel. Zum 1. Januar 2002 kam der Euro. Deutschlandweit wurden vor zwanzig Jahren 4,3 Milliarden Euro-Scheine und 17 Milliarden Münzen in Umlauf gebracht. Allein die Münzen wogen 78.500 Tonnen.

Eifeler bei historischer Aufgabe mit dabei

Die Verteilung des Euro wurde von der Bundesbank jahrelang minutiös und streng geheim geplant. Einer, der in dem elitären Kreis bei der Bundesbank in Frankfurt mit am Tisch saß, war Friedhelm Meier aus der Eifel, der bei einer Trierer Bank gelernt hatte. Viele berufliche Stationen hatte er hinter sich gebracht und arbeitete als Bundesbankdirektor in Potsdam. Als man jemanden suchte, der in Berlin und Brandenburg die neue Währung verteilen sollte, fiel die Wahl auf ihn, den Leiter der Organisationsabteilung.

"Je mehr man in die Verantwortung gezogen wurde, desto mehr war man sich auch bewusst, dass es schon eine historische Sache war, denn es kommt ja nicht oft vor, dass Währungen getauscht werden."

So war der Eifeler dann auch einer der ersten, die das neue Geld zu Gesicht bekamen. Meier war verantwortlich für die gesamte Logistik der Geldausgabe in Berlin und Brandenburg, schulte dafür die Banken und Sparkassen, die das Geld zu den Bürgern brachten.

Viele erinnern sich noch an die Starter-Kits, die ab dem 17.Dezember 2001 in den Kreditinstituten verkauft wurden, als Erstausstattung der Haushalte mit Euro- Münzen sozusagen. Da lag der größte Teil der Arbeit schon hinter dem Bundesbankdirektor. Die Depots waren gefüllt mit Euro-Scheinen und Münzen, die Kreditinstitute hatten eine Grundausstattung mit neuem Geld bekommen. Glänzende Augen hat der Eifeler nicht, wenn er von diesen Geldmengen erzählt. Wenn man sein Leben lang mit Geld zu tun gehabt hätte, dann sei das eine Ware- mehr nicht, sagt er.

Zeitplan bei der Einführung des Euro-Bargelds Dezember 1996: Die Entwürfe der neuen Euro-Geldscheine werden auf dem EU-Gipfel in Dublin erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Sommer 1997: Der EU-Rat entscheidet über die Gestaltung der gemeinsamen Vorderseiten der Euro-Münzen. Frühjahr 1999: Die Europäische Zentralbank legt die endgültige technische Ausstattung der Banknoten fest. 2.Quartal 1999: Die Serienproduktion einzelner Münzstückelungen läuft an. Juli 1999: Die Serienproduktion der Euro-Banknoten beginnt. 1.September 2001: Frontloading: Abgabe von Euro-Banknoten und-Münzen an Banken, Handel, Automatenindustrie, Werttransportunternehmen u.a., um zu einem reibungslosen Bargeldübergang beizutragen. 17.Dezember 2001: Gebührenfreie Abgabe der Starter Kits à 20 Münzen im Wert von 10,23 Euro für 20 Mark über die Banken. 1.Januar 2002: Der Euro löst die D-Mark als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel ab. 1.Januar-28.Februar 2002: Übergangszeit: Barzahlungen sind im Inland sowohl in D-Mark als auch in Euro möglich. Banken und Zweiganstalten der Deutschen Bundesbank tauschen DM- Bargeld in Euro um.

Euroscheine für Frankreich und Italien aus Berlin

So waren nicht alle europäischen Notendruckereien so leistungsstark wie die Bundesdruckerei in Berlin. Frankreich und Italien ließen deshalb auch Euronoten in Berlin drucken. Friedhelm Meiers Job war es dann auch, dieses Geld mit Chartermaschinen ins Ausland zu bringen. Angst mit diesen Geldmengen unterwegs zu sein, habe er nie gehabt, meint Meier.

Die D- Mark wurde geschreddert

Zu Meiers Aufgabe gehörte auch die Rücknahme der D-Mark. Die Geldscheine wurden geschreddert, die Münzen verformt und unbrauchbar gemacht.