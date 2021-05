Wandern ist gerade total angesagt. Die einen wandern schon immer gern, die anderen, weil gerade nicht viel anderes geht. Michael Holthuysen wandert, weil er gerade viel Zeit hat.Sein Reisebüro in Adenau hat geschlossen. Und so erwandert der Reisekaufmann vor seiner Haustür die Eifel. Am liebsten da, wo nicht so viel los ist. Mehr als 900 Kilometer hat er in diesem Frühjahr schon in den Beinen. Seine Touren postet er auf facebook und instagram und seine Fangemeinde wird immer größer. Mehr als 5.000 Menschen folgen ihm schon.