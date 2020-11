In Daun in der Vulkaneifel sitzen Schüler in Schulbussen weiter eng an eng - trotz der strengen Corona-Regeln, sagen Eltern, Schüler und Lehrer. Besonders schlimm sei die Situation am Zentralen Omnibusbahnhof in Daun.

Freitag, gegen 13 Uhr: Die letzte Stunde ist vorbei und die Schüler aus drei umliegenden Schulen strömen zum Zentralen Busbahnhof in Daun. Schon an der Haltestelle stehen alle dicht beisammen und es wird gedrängelt, sagt Schülerin Amila Schüller. Sie ist 17 Jahre alt und geht in die 12. Klasse des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun.

"Man drängt sich eng aneinander"

"Viele versuchen, möglichst schnell in den Bus zu kommen. Dadurch drängt man sich noch mehr aneinander. Im Bus stehen die Leute so eng aneinander, dass wir nicht mal umfallen könnten. Oft hat man nicht mal die Möglichkeit, sich an den Stangen im Bus festzuhalten", so die Schülerin im SWR.

"Teilweise sitzen auch drei bis vier Leute in einer Zweierbank im Bus." Amila Schüller, Schülerin aus Daun

Fenster im Bus sollen geschlossen bleiben

Später auf der Fahrt steigen dann noch weitere Schüler in den Bus. Amila ist etwa eine Stunde im Bus unterwegs, bis sie in ihrem Heimatdorf ankommt. Dass die Busse brechend voll sind, sei schon vor Corona ein Problem gewesen, sagt sie. Jetzt komme aber noch dazu, dass Schilder im Bus darauf hinweisen, die Fenster geschlossen zu halten. "Viele Schüler im Bus tragen auch keine Maske", so die Schülerin. Sie kenne sogar ältere Schüler, die sich ein eigenes Auto gekauft hätten, damit sie nicht mehr mit den überfüllten Bussen fahren müssten.

Schulleiter: "Situation ist absurd"

Die vollen Busse seien nicht nur freitagsnachmittags ein Problem, sondern jeden Morgen vor Schulbeginn, sagt Christoph Susewind, Schulleiter des Thomas-Morus-Gymnasiums. Dann hätten die Busse alle Schüler auf dem Weg eingesammelt und würden die "Menschenmassen" am Zentralen Busbahnhof in Daun wieder rauslassen. Das macht Susewind Sorgen, vor allem, weil er selbst in der Schule genau darauf achte, die Kinder durch Abstands- und Maskenregelung vor Corona zu schützen.

"Wir betreiben hier einen großen Aufwand und dann wird das außerhalb der Schule unterlaufen. Das ist absurd." Christoph Susewind, Schulleiter Thomas-Morus-Gymnasium Daun

Kreis: Busse freitags "etwas voller"

Der Landkreis als Träger der Buslinien sagt dazu, die Busse seien zwar freitags in der Regel etwas voller, da die Kinder dann keinen Nachmittagsunterricht hätten. "Dass es aber zu einer Überfüllung der Busse kommt, wurde dem Kreis bisher nicht gemeldet."

Im Moment besuchten 20 Kinder aus Kelberg Schulen in Daun, so die Kreisverwaltung. Außerdem gebe es etwa 35 Kinder aus Nerdlen, Kradenbach, Neichen, Sarmersbach und Beinhausen, die ebenfalls mittags in Richtung Kelberg fahren. Für diese Schüler stünden mittags insgesamt vier Busse mit jeweils mindestens 50 Plätzen bereit. Laut Kreisverwaltung sollten sich die Schüler besser auf diese Busse verteilen.

Aber selbst, wenn alle Schüler in den gleichen Bus stiegen, würde dies nicht zu einer Überfüllung führen, so die Kreisverwaltung in ihrer Stellungnahme.