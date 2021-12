Volle Kinder- und Jugendpsychiatrien in der Region Trier wegen Corona

Immer mehr Kinder und Jugendliche in der Region Trier leiden psychisch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das teilten die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Trier und Idar-Oberstein mit.

Danach gebe es in beiden Einrichtungen eine verstärkte Nachfrage nach psychologischer Unterstützung für Kinder und Jugendliche, teilten die Sprecherinnen der Häuser mit. Das führe in Idar-Oberstein zu langen Wartelisten. Zugenommen hätten in beiden Klinken auch die Notaufnahmen wegen Selbstmordgefahr, Depressionen und Essstörungen. Ursachen für die steigenden psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen seien zum Beispiel der durch die Pandemie bedingte nicht mögliche oder unregelmäßige Besuch der Schule und der eingeschränkte Kontakt mit Gleichaltrigen. Hinzu kämen Ängste vor Ansteckungen oder davor, Andere anzustecken.