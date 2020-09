Die Polizei in Trier sucht Zeugen zu zwei Fällen von Volksverhetzung. In einem Fall wurde gestern ein LKW-Fahrer in einem Neubaugebiet beschimpft. Der Mann sollte eine Ladung zu einer Baustelle bringen und stellte dazu seinen LKW am Fahrbahnrand ab. Ein hinter ihm fahrender LKW-Fahrer griff den Mann daraufhin an und beschimpfte ihn mit Worten, die den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, so die Polizei. Im zweiten Fall ermittelt die Polizei gegen einen 57jährigen Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war. An seinem ersten Tag in Freiheit betrank er sich und beschimpfte dann in einem Trierer Höhenstadtteil die Bewohner eines Hauses auf volksverhetzende Weise. Ein Nachbar stellte den Pöbler zur Rede und alarmierte die Polizei.