Die Hochschule Trier lädt am Samstag zusammen mit der Agentur für Arbeit Trier zu einem virtuellen Infotag ein. Er richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen.

Sonst strömen an diesem Infotag, den die Hochschule jedes Jahr im März anbietet, hunderte 12. Klässler zur Hochschule. Wegen der Coronapandemie kann der Infotag in diesem Jahr nur im Internet stattfinden. Jugendliche haben so die Möglichkeit, den Hauptcampus Schneidershof, den Campus für Gestaltung und den

Umweltcampus Birkenfeld kennenzulernen. Professoren und Studierende informieren über Studiengänge, duale Studiengänge und das Orientierungssemester. Auch eine allgemeine Studienberatung gibt es an diesem Tag im Internet.