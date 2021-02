per Mail teilen

Ob Cidre, Cider oder eben Viez: Alle sind aus Äpfeln gemacht. Im Raum Trier ist dieser Viez fast so etwas wie ein Nationalgetränk - es gibt ihn in ganz vielen Kneipen und Gaststätten. Dem Verein der Trierer Viezbruderschaft ist das aber nicht genug. Er möchte, dass dieses Getränk in die deutsche Liste der immateriellen Kulturgüter der UNESCO aufgenommen wird.