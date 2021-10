Junge Viezbauern aus Wiltingen: "Viez ist ein Stück Heimat"

In Wiltingen an der Saar produzieren junge Männer den traditionellen Viez. In diesem Jahr ist die Apfelernte zwar nicht besonders üppig, die Produzenten sind trotzdem zufrieden.

Es riecht nach Äpfeln. Die Apfelpresse bei den jungen Viezbauern aus Wiltingen rattert. Zuerst werden die Äpfel vorgewaschen und faule Äpfel aussortiert. Dann wird gepresst und unten läuft der Saft raus. Zwischen zehn und 25 junge Männer produzieren hier gemeinsam den Wiltinger Viez - und das schon seit zehn Jahren.

Zudem sei der Viez ein Stück Kultur. Mehrere Wochen arbeiten die Männer an ihrem Viez. Es sei vor allem das gesellige Beisammensein, was die Arbeit so schön mache, sagt Tobias Schmitz, einer der Viezproduzenten.

"Viez hält Generationen zusammen. Viez wird von jung bis alt getrunken. Außerdem ist es ein regionales Produkt. Die Streuobswiesen verschönern zudem das Landschaftsbild."

Apfelernte in der Region Trier lässt zu wünschen übrig

Wirklich viele Äpfel gebe es in diesem Jahr nicht, sagt Schmitz. Das liege zum einen daran, dass die Bäume im letzten Jahr viel getragen hätten. Zum anderen sei das Frühjahr sehr kalt gewesen. Dadurch seien sehr wenige Bienen geflogen und einige Blüten seien außerdem im Frost erfroren. Im Gegensatz zum Wein habe das wechselhafte Wetter im Sommer den Äpfeln nichts ausgemacht.

Schon vor zwei Wochen haben die Viezproduzenten aus Wiltingen begonnen, Äpfel zu sammeln. Doch die Ausbeute war mager. Deshalb mussten sie nun Äpfel aus dem Saarland dazu kaufen.



Was ist Viez? Viez nennt man den Apfelwein in der Region zwischen Mosel und Saar, in einem Radius von 50-70 Kilometern rund um Trier. In anderen deutschsprachigen Regionen wird der Viez als Most oder Eppler, Äbbelwoi oder Cider bezeichnet. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 6 und 11% (Äbbelwoi: ca. 5,5%, Cidre brut: ca. 5%, Cidre doux: 2,5%) Um den Viez auch touristisch zu würdigen, wurde die "Viezstraße" als Ferienstraße aus der Taufe gehoben. Sie verläuft von Konz über den Saargau bis nach Saarlouis-Wallerfangen durch die besondere Kulturlandschaft mit vielen Streuobstwiesen. Obstbauern, Edelobstbrenner, Landwirte, Hoteliers und Gastronomen bieten rund um das Thema Viez nicht nur ihre Produkte, sondern auch Informationen, regionale Rezepte und Erlebnisse an.

Viezbauer rechnet mit traditionellem Viez

Die Äpfel hätten in diesem Jahr deutlich mehr Säure, als es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen sei, so Schmitz. Deshalb werde es auch einen Viez geben, der weniger süß sei und weniger Alkohol habe. Der Viez sei in diesem Jahr also sehr traditionell, sagt Schmitz. Denn normalerweise zeichne sich der Viez durch seine Säure aus.