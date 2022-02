In der Impfstelle in Hillesheim ist ab sofort auch die vierte Corona-Impfung für bestimmte Personengruppen möglich. Das teilte die Kreisverwaltung Vulkaneifel mit. Termine sind demnach an den kommenden Samstagen von 9 bis 12 Uhr möglich. Geimpft werden die Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Die zweite Auffrischungsimpfung bekommen unter anderem Menschen ab 70 Jahren, Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben oder Menschen mit einer Immunschwächeerkrankung.