Vier Menschen sind in der Nacht beim Brand einer Garage in Daun verletzt worden. Laut Polizei wurden sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Warum es in der Garage zu einem Feuer kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.