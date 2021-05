In einem Seniorenheim in Prüm haben sich insgesamt 23 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm wurden durch PCR-Tests weitere 16 Bewohner und sieben Mitarbeitende positiv auf das Virus getestet. Schon Anfang der Woche seien acht positive Fälle im Rahmen einer Routinetestung bekannt geworden. Derzeit befänden sich vier Betroffene im Krankenhaus, so ein Geschäftsführer des Seniorenheims. Sie hätten schwerwiegendere Verläufe. Die infizierten Personen befänden sich nun in häuslicher Quarantäne.