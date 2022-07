Vier Kinder nach Bundesjugendspielen in Trier im Krankenhaus

per Mail teilen

Bei den Bundesjugendspielen heute im Moselstadion in Trier kam es zu einem Einsatz von Notärzten, dem Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, klagten vier Schüler beim abschließenden 800-Meter-Lauf über Erschöpfung. Die Lehrer hätten den Notruf gewählt. Die Kinder seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden. Die genaue Ursache sei noch unklar. Möglicherweise könnte es die Hitze sein oder auch, dass die Betreffenden zu wenig getrunken hätten. An den Bundesjugendspielen im Moselstadion haben 340 Schülerinnen und Schüler teilgenommen.