Was die Uni Trier aus der Amok-Drohung 2017 lernte

Die Tat eines Studenten an der Universität Heidelberg ruft in Trier Erinnerungen an 2017 wach. Damals drohte ein Student der Uni, er werde mit einer Waffe den Hörsaal Audimax stürmen.

Als der Trierer Uni-Präsident Michael Jäckel am Montag vom mutmaßlichen Amoklauf in Heidelberg erfährt, muss er unweigerlich an den 24. November 2017 denken. Damals, vor gut vier Jahren, war der Trierer Campus in hellem Aufruhr, weil ein Studierender über soziale Medien gedroht hatte, andere zu erschießen. Die Uni glich einer Festung, wie ein Bericht von SWR Aktuell aus dem Jahr 2017 zeigt:

"Na ihr süßen Jura-Erstis. Ich bin’s Wie viele kommen denn morgen von Euch? Bei meiner Halbautomatik habt ihr ne größere Chance, zu entkommen als zu sterben, auch wenn ihr ins Audimax geht. Aber den Prof treff ich so oder so." So lautete damals in Trier eine Botschaft in der Social-Media-App Jodel, die einen großen Polizeieinsatz auslöste.

Erinnerungen kommen bei Uni Präsident Jäckel sofort wieder hoch

Anders als in Heidelberg, wo der Täter nun eine Whatsapp-Nachricht absetzte und dann einen Menschen erschoss, drei weitere verletzte und sich selbst richtete, wurde in Trier niemand körperlich verletzt. Doch der Schrecken, den ein solcher Vorfall verbreitet, kam auch bei Jäckel sofort wieder hoch. Der November 2017 hat sich bei ihm ins Gedächtnis eingebrannt.

Prof. Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier SWR

"Das ist halt das schlimmste, was man sich vorstellen kann", sagt der Uni-Präsident. "Das hat mit der Zahl der Verletzten nichts zu tun. Man ist in solchen Situationen erstmal ohnmächtig, muss trotzdem schnell reagieren. Es müssen gewisse Dinge quasi automatisch funktionieren."

Aber man könne zukünftig nicht jegliche Formen akademischen Lebens in einen Hochsicherheitstrakt verbannen. Selbst dann wüsste man nicht, ob man 100 Prozent auf der sicheren Seite ist, so Jäckel.

"Das ist das Schicksal jeder freien Gesellschaft. Und diese Freiheit wollen wir ja auch. Dass dann solche Dinge passieren, ist einfach grausam, auch für die getötete junge Frau und die Angehörigen und Verletzten."

Auch wenn man solche Vorkommnisse nicht völlig verhindern kann, hat die Universität Trier nach dem November 2017 den eigenen Notfallplan überarbeitet. Was genau dieser umfasst, möchte Michael Jäckel aus Sicherheitsgründen nicht publik machen, aber es geht unter anderem darum, wie im Krisenfall auf dem Campus und nach außen kommuniziert wird.

Hinweistafel zum Verhalten im Amokfall hängen in den Fluren der Universität Trier Universität Trier

"Heute wüsste ich sofort was ich zu tun habe, und ich hoffe auch damals einigermaßen richtig agiert zu haben", so Jäckel. Bestimmte Abläufe könne man standardisieren, und die Informationen im Notfallplan würden regelmäßig besprochen und aktualisiert. In einem Notfall müsse aber auch schnell und immer flexibel agiert werden.

Mit Blick nach Heidelberg sagt Präsident Jäckel: "Was hätte man denn zur Verhinderung dieses unglaublichen Vorfalls tun können? Da rennt jemand mit Waffen in einen Hörsaal und schießt los. Der hat wahrscheinlich vorher völlig unscheinbar ausgesehen. Ganz realistisch betrachtet: Wie will man das verhindern?"

Bestmögliche Vorbereitung ist demnach nach ein Mittel der Wahl. Eine gewisse Ohnmacht bleibt.