In einem ambulanten Reha-Zentrum in Trier ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen auf 16 gestiegen. Davon sind fünf Mitarbeiter und elf Patienten betroffen.

Die Einrichtung bleibt bis Freitag nächster Woche geschlossen, teilte die Kreisverwaltung mit. Mit dieser Maßnahme sollen die Infektionsketten durchbrochen werden.

Gesundheitsamt bietet Termine für Tests an

Um mögliche Infektionen frühzeitig erkennen und unterbrechen zu können, wird den Betroffenen seit vergangener Woche angeboten, sich auf Covid 19 testen zu lassen. Bislang wurden 420 Rachenabstriche vorgenommen. 340 Ergebnisse liegen bereits vor, bislang gibt es 16 positive Fälle. Davon wohnen vier Erkrankte in der Stadt Trier, vier im Kreis Trier-Saarburg, drei im Eifelkreis Bitburg-Prüm und drei in Luxemburg. Zwei kommen nicht aus der Region. Die jeweiligen Gesundheitsämter stehen in Kontakt mit den Patienten, die sich alle in häuslicher Quarantäne befinden.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg sollen die noch fehlenden 80 Testergebnisse im Laufe des Mittwoch vorliegen.