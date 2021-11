Viele Stornierungen von Weihnachtsfeiern in Restaurants

per Mail teilen

Wegen der Unsicherheit in der Corona-Pandemie stornieren auch in der Region Trier viele Unternehmen derzeit ihre geplanten Weihnachtsfeiern in Restaurants. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Eigentlich seien für die Monate November und Dezember zunächst sehr viele Weihnachtsfeiern gebucht worden. Seit dieser Woche sagten aber einige Unternehmen ihre geplante Feier auch wieder ab. Einige Unternehmen wollten ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausschließen und sagten deshalb die Feier für alle ab. Viele Restaurantbetreiber sagten, sie erhofften sich von der Politik mehr Unterstützung. Man solle nicht wieder die Gastronomie für steigende infektionszahlen verantwortlich machen, es treffe die Falschen.