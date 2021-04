per Mail teilen

Viele große Firmen in der Region Trier bieten ihren Mitarbeitern inzwischen Corona-Schnelltests an. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben.

Der Tabakkonzern JTI stellt seinen mehr als 1.800 Beschäftigten nach eigenen Angaben seit einigen Monaten PCR und Schnelltests zur Verfügung. Die Tests seien freiwillig. Bisher habe es noch keinen positiven Fall gegeben. Für die Durchführung würden zudem ausgebildete Sanitäter des hauseigenen Gesundheitszentrums zur Verfügung stehen.

Unternehmen haben Teststrategie erweitert

JTI habe bereits ein Kontingent von 20.000 Schnelltests bestellen können und auch schon erhalten, teilte eine Sprecherin des Tabakkonzerns mit. Deshalb könne die Teststrategie erweitert werden. Die zusätzlichen Testkapazitäten würden genutzt, um im Falle eines positiven Tests auch indirekte Kontaktpersonen innerhalb der Belegschaft ein freiwilliges Testangebot zu machen.

Wie sinnvoll sind Corona-Schnelltests?

Vor Monaten hat auch die Bitburger Braugruppe mit ihren 1.600 Mitarbeitern Corona-Schnelltests beschafft. Auch hier seien die Tests alle negativ gewesen. Betriebsfremde Personen müssen laut Braugruppe ebenfalls einen Corona-Schnelltest machen. Das Sicherheits- und Hygienekonzept habe sich bewährt. Die Bitburger Braugruppe hat nach eigenen Angaben für die Tests Mitarbeiter eigens durch einen Gesundheitsdienst geschult.

Auch der Maschinenhersteller Stihl hält in seinem Werk in Weinsheim freiwillige und kostenlose Corona-Schnelltests bereit, ebenso der Kochgeschirrhersteller Fissler an den Standorten Idar-Oberstein und Hoppstädten-Weiersbach.

IHK Trier stellt Liste regionaler Schnelltest-Anbieter zur Verfügung

Die Industrie- und Handelskammer Trier ruft Unternehmen in der Region zu mehr Corona-Schnelltests in den Betrieben auf. IHK-Chef Glockauer sagte, wenn es der Wirtschaft nicht gelinge, rechtzeitig und in Eigenverantwortung die Testkapazitäten auszubauen, könne es zu einer Testpflicht kommen – die bedeute mehr Bürokratie.

Um ausreichend zu bestellen, unterstützt die IHK die Betriebe mit einer Liste regionaler Anbieter von Corona-Schnelltests. Einer Umfrage der Kammer zufolge bietet derzeit knapp die Hälfte der Unternehmen in Rheinland-Pfalz regelmäßig Corona-Schnelltests an oder hat vor, dies zu tun.