Viele Betriebe im Weinanbaugebiet Mosel haben dicht gemacht

Im Weinbaugebiet Mosel hat die Zahl der Winzerbetriebe seit 2010 um 34 Prozent abgenommen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es aktuell 1.765 Weinbaubetriebe, mehr als 900 weniger als noch vor elf Jahren. Damit haben im Weinbaugebiet Mosel prozentual die meisten Betriebe in dieser Zeit in Rheinland-Pfalz zugemacht, so das Amt. Die bewirtschaftete Rebfläche liegt aktuell bei knapp 8.200 Hektar, das sind rund 200 Hektar weniger als 2010. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt laut Statistischem Landesamt bei 4,6 Hektar.