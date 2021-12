Seit vergangenem Freitag gilt die neue Corona-Landesverordnung. Durch die neue 2G-Plus Regel kam es am Wochenende vor vielen Teststationen in Trier zu langen Wartezeiten - und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich so einiges anhören.

Alfons Endlein betreibt in Trier mehrere Corona-Teststationen. Am vergangenen Wochenende, sagt er, war es eine Katastrophe.

"25 Leute arbeiten gleichzeitig - trotzdem stehen die Leute in Schlangen."

Alfons Endlein hat innerhalb von zwei Wochen rund 200 Menschen eingestellt. Aber die mussten erst mal geschult und eingearbeitet werden. In der Teststation in der Brotstraße in Trier arbeiten 25 Mitarbeiter gleichzeitig und trotzdem stehen die Leute in Warteschlangen. Am Wochenende gab es Wartezeiten in den Stationen bis zu einer Stunde. "Die Stimmung war gereizt, sagt Endlein. Unsere Mitarbeiter wurden angepöbelt."

Alfons Endlein betreibt mehrere Corona-Teststationen in Trier. SWR

Mitarbeiter in Corona-Teststationen werden beleidigt

Das bestätigt auch Johanniter Regionalvorstand Daniel Bialas. An der Drive-In Station in Trier-Nord war am vergangenen Wochenende ein Riesenandrang. "Wir haben unser Personal vervierfacht und trotzdem mussten wir um 14 Uhr die Menschen wegschicken. Das war zuviel."

Sonntag dann sei es besonders schlimm gewesen. Da kamen einerseits die doppelt Geimpften, die für Innenveranstaltungen den Test brauchten - aber auch ungeimpfte Menschen, die den Nachweis für den nächsten Arbeitstag benötigten. Da war eine ganz andere Stimmung, sagt Bialas.

"Als wir dann - obwohl wir schon eineinhalb Stunden länger geöffnet hatten - die Teststation geschlossen haben, bin ich bespuckt, bepöbelt und bedroht worden."

Die Corona-Teststation der Johanniter in Trier-Nord. Johanniter Trier

Es lassen sich nicht nur Ungeimpfte testen

"Viele Leute reagieren gereizt, weil sie annehmen, dass viele Impfverweigerer in den Warteschlangen stehen. Es sind aber längst nicht nur Ungeimpfte, die sich testen lassen, sagt Teststation-Betreiber Alfons Endlein.

"Da stehen Kinder an, die die Oma besuchen wollen. Andere brauchen einen Test, weil sie ins Krankenhaus müssen. Viele lassen sich auch testen, weil sie sagen, wenn sie irgendwo unter Menschen gehen, wollen sie Sicherheit haben", so Endlein.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Betreiber des Testzentrums an der Europahalle zufrieden

Die MVG, die das Testzentrum in der Trierer Europahalle zusammen mit Popp Concerts betreibt, ist bisher mit dem Verlauf seit der Wiedereröffnung sehr zufrieden. Wie die Stadt am Montag mitteilte, seien beide Teststraßen in der Regel voll ausgelastet, der Bedarf sei groß.

Gereizte Menschen in den Warteschlangen habe man bisher trotz des Andrangs nicht beobachtet. Damit Wartezeiten aber verkürzt werden können, bitte man alle Gäste , sich so gut wie möglich vorzubereiten. Die Registrierung beim verwendeten System "imnu" vorab zu machen und die aktuellste Version zu verwenden.

Es gibt zu wenige Corona-Testmöglichkeiten

Der Bedarf an Teststationen ist derzeit sehr groß, sagt Betreiber Alfons Endlein. Egal, wo eine neue Station eröffnet wird, es reicht immer noch nicht. Hinzu kommt, dass die Tests knapp werden. "Wer nicht früh genug gehandelt hat, der steht irgendwann ohne Tests da."

Corona-Tests müssen auch über die Weihnachtstage möglich sein

An Weihnachten wird es bei den Johanniter-Teststationen Sonderöffnungszeiten geben, sagt Regionalvorstand Daniel Bialas. An allen drei Tagen werde Vormittags geöffnet sein. Auch bei Alfons Endlein laufen die Planungen.

"Die Menschen, die zu ihren Familien wollen, die brauchen ihren Test."

Endlein ist dabei, eine Teststation für die Feiertage einzurichten. Denn an Weihnachten, wenn die Menschen zu ihren Verwandten wollen, sei ein Test besonders wichtig, so Endlein.