Das grenzüberschreitende Projekt "Via mosel“ will die Mosel als Kulturlandschaft international touristisch besser vermarkten. Weinbau-Orte, aber auch Weingüter werden präsentiert.

Von Toul in Lothringen bis Koblenz präsentiert "Via mosel“ Reisenden aus aller Welt Orte, die besonders mit dem Weinbau verbunden sind – zum Beispiel Longuich, Wellen, Traben-Trarbach, Saarburg und Bernkastel-Kues. Es geht auch um die Architektur von Weingütern, ob historisch oder modern. Die Organisatoren haben das Projekt in Luxemburg vorgestellt. Im April soll das Projekt "Via mosel" mit einem Tag der Offenen Tür in ausgewählten Weingütern losgehen, falls es die dann geltenden Coronabestimmungen in den drei beteiligten Ländern erlauben.

Weinexporte an Privatkunden erleichtern

Außerdem soll das Projekt Probleme beim Weinexport von Winzern an Privatkunden aus dem Weg räumen. Das sei neben der touristischen internationalen Vermarktung der Moselregion ein wesentlicher Bestandteil des Projekts, teilten die Organisatoren mit. Bisher sei es schwierig für Winzer, Wein an Privatkunden im Ausland zu verschicken. Diese hätten - anders als Weinhändler oder Importeure - keine Exportnummer. Oft komme es aber vor, dass Privatkunden, die ein Weingut bei einer Urlaubsreise kennengelernt hätten, später Wein nachkaufen wollten. Gerade bei Privatkunden aus Großbritannien oder weiter entfernt liegenden Ländern gebe es große bürokratische Hindernisse. "Via mosel“ wird von der deutschen, französischen und luxemburgischen Moselregion gemeinsam durchgeführt. Das von der Europäischen Union mit mehr als 400.000 Euro geförderte Projekt soll zunächst drei Jahre laufen.