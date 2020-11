Die Verbandsgemeinde Schweich plant die Grundschulen in ihrer Trägerschaft mit 500 Tablet-Computern auszustatten. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Um die Kosten in Höhe von 200.000 Euro zu decken, sollen sich die Eltern an der Anschaffung beteiligen. Geplant ist, dass sie für die Ausleihe der Tablets eine monatliche Gebühr von fünf Euro zahlen sollen. Der Verbandsgemeinderat begründet den Kauf der tragbaren Computer unter anderem mit der Corona-Pandemie. Wegen eventueller Schulschließungen und Unterrichtsstunden zuhause, werde der Einsatz von Tablets an Grundschulen immer wichtiger. Grundsätzlich wolle man aber auch die Schüler im digitalen Lernen fördern.