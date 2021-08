Der Verbandsgemeinderat Prüm hat in seiner Sitzung am Dienstag eine Resolution zur augenärztlichen Versorgung verabschiedet. Man wolle so gemeinsam und über Parteigrenzen hinweg die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, so die Ratsmitglieder.

Sie fordern die Kassenärztliche Vereinigung, KV, auf, aktiv neue Wege zu unterstützen, die augenärztliche Grundversorgung sicherzustellen. Dazu zählten etwa Medizinische Versorgungszentren oder Telemedizin. Hintergrund ist, dass es keinen niedergelassenen Augenarzt mehr in Prüm gibt und Patienten weit fahren müssen. Zwar gebe es mittlerweile eine Kooperation zwischen der Augenklinik in Trier und dem Prümer Krankenhaus. In deren Rahmen wird ein neuer Augenarzt dort tageweise Sprechstunden und telemedizinische Diagnostik anbieten. Dies sei aber nur ein erster Schritt. Die KV hatte dem SWR im Vorfeld mitgeteilt, sie tue alles, um Augenärzte zu gewinnen - sei aber durch Vorgaben der sogenannten Bedarfsplanung eingeschränkt.