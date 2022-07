In der Verbandsgemeinde Zell wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten stehen zur Wahl: Frank Koch aus Bullay für die CDU, Jürgen Hoffmann aus Sosberg für FDP und FWG sowie der Blankenrather Ortsbürgermeister Jochen Hansen für die SPD. Der seit 2000 amtierende Verbandsbürgermeister, Karl Heinz Simon, tritt nicht mehr an. Sollte es keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten geben, findet die Stichwahl am 17. Juli statt.