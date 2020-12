Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die eine Mutter treffen kann: Ihr neugeborenes Baby abzugeben. Noch dazu anonym – ohne zu wissen, was aus dem Kind anschließend wird. In Trier gibt es seit 20 Jahren eine Babyklappe, in der Babys anonym abgegeben werden können. Es steckt viel Verzweiflung dahinter, sagen Helfer, die damit zu tun haben. Verzweiflung, Not und Angst!