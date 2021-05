per Mail teilen

In einigen Landkreisen der Region Trier gilt die Bundesnotbremse mit verschärften Corona-Maßnahmen. Mit der Folge, dass es keine einheitlichen Regeln gibt. Im Öffentlichen Nahverkehr sogt das für Verwirrung.

Die aktuelle Situation im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in der Region Trier ist verwirrend. Weil die Stadt Trier eine 7-Tage-Inzidenz unter 100 hat, gilt in allen Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Bahnsteigen die Pflicht, medizinische Masken zu tragen (zum Beispiel OP-Masken, FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbarem Standard).

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aufgetreten sind.

Bundesnotbremse fordert FFP2-Masken in Bussen

Das neue Bundesinfektionsschutzgesetz schreibt vor: Sobald an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von 100 überschritten wird, sind OP-Masken in Bussen und Bahnen nicht mehr ausreichend. Die Fahrgäste müssen stattdessen FFP2-Masken tragen.

Das bedeuet: In den Landkreisen Trier-Saarburg, Vulkaneifelkreis, Bernkastel-Wittlich und seit Samstag auch im Eifelkreis muss wegen der Einführung der Bundesnotbremse in Bussen und Bahnen zwingend eine FFP2-Maske oder eine mit gleichwertigem Standard getragen werden.

Was passiert beim Übertritt der Landkreisgrenzen?

Die unterschiedlichen Regeln sorgen bei Fahrgästen für Verwirrung: Nach den aktuell bestehenden Verordnungen darf ein Fahrgast beispielsweise in der Stadt Trier mit einer einfachen OP-Maske in den Bus einsteigen.

Will er in Schweich im Landkreis Trier-Saarburg oder Wittlich aussteigen, verstößt er gegen die verschärften Corona-Auflagen durch das Bundesinfektionsschutzgesetz. Das würde mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet werden.

Verkehrsverbände stehen vor Herausforderung

Verbände und Verkehrsunternehmen in der Region Trier stellt das vor eine Herausforderung, sagen die Sprecherinnen des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) und der Stadtwerke Trier (SWT). Das Problem sei, dass das Gesetz der Bundesnotbremse keine "Übergangsreglungen" für solche Fälle im Nahverkehr vorsehe, beklagen VRT und SWT.

Fahrgäste über verschärfte Maskenpflicht informieren

Die Stadtwerke Trier empfehlen ihren Fahrgästen, in den Buslinien, die auch die Stadtgrenzen überschreiten, grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. Zudem weisen sie auf ihrer Internetseite und in den Sozialen Medien auf die gesetzliche Regelung hin.

Ähnlich verfährt der VRT. Der Verkehrsverbund informiert auch über die aktuellen Regelungen zur Maskenpflicht in den Landkreisen online und über Facebook sowie Twitter. In den Bussen weist ein zusätzlicher Aushang auf die Regeln der Bundesnotbremse hin.

Kontrollen durch die Ordnungsämter und Polizei

Die Ordnungsämter sind zuständig für die Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im Nahverkehr. Weil die Situation aktuell mehr verwirre als klar sei, verzichten einige Ordnungsämter in den kommenden Tagen noch auf ein Bußgeld, wenn ein Fahrgast die falsche Maske trägt.

Beispiel Landkreis Vulkaneifel: Dort werde man den Menschen kommende Woche noch Zeit geben, um sich über die verschärften Regeln zu informieren und dann die entsprechende Masken zu tragen, teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit.