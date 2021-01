per Mail teilen

Eine Frau klagt am Donnerstag vor dem Trierer Verwaltungsgericht, weil ihr von der Aufsichtsbehörde ADD die Berufsbezeichnung „Altenpflegerin“ entzogen wurde. Es geht um einen Vorfall in einem Seniorenzentrum im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die ADD wirft der Frau vor, als Schichtleiterin in dem Seniorenheim gegen ihre Berufspflichten verstoßen zu haben. Im Jahr 2016 wurden dort bei zwei Bewohnerinnen die Medikamente verwechselt. Obwohl die Schichtleiterin darüber informiert worden war, hatte sie nichts unternommen, um die Folgen der Verwechselung zu beheben. Das Amtsgericht Neuwied verurteilte sie dafür wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe. Die Aufsichtsbehörde wirft der Frau Unzuverlässigkeit vor. Die Klägerin sieht das anders. Sie sagt unter anderem, die näheren Umstände der Medikamentenverwechselung seien im Strafprozess nicht eindeutig geklärt worden.