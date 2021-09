Verwaltungsgericht verhandelt über Tourismusabgabe in Kröv

Das Verwaltungsgericht Trier beschäftigt sich am Donnerstag mit der Tourismusabgabe der Gemeinde Kröv an der Mittelmosel. Ein Hotel- und Gaststättenbetrieb klagt gegen die Gemeindeverwaltung. Aus Sicht des Betriebs ist die Satzung für die Tourismusabgabe in Kröv unwirksam. Dazu komme noch, dass in Kröv die Tourismusabgabe nicht von allen Geschäften und Gewerbetreibenden eingefordert werde, die vom Tourismus profitieren könnten. Dies sei beispielsweise im benachbarten Traben-Trarbach anders geregelt. Die beklagte Gemeinde Kröv sieht ihre Regelung zur Tourismusabgabe als rechtmäßig an.