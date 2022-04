Streit um atomsicheres Wochenendhaus in Oberemmel

Das Verwaltungsgericht Trier hat sich am Dienstag mit dem Bauvorhaben in einer Wochenendhaus-Siedlung in Konz-Oberemmel befasst. Zunächst war vom Neubau eines Atombunkers die Rede.

Es ist ein eher ungewöhnlicher Fall, mit dem sich das Trierer Verwaltungsgericht am Dienstag beschäftigte. Dabei ging es ursprünglich um die Frage, ob in einer Siedlung für Wochenendhäuser in Konz-Oberemmel ein "Sicherheits-Atombunker" gebaut werden darf.

Klägerin ist nach SWR-Informationen offiziell die Firma Renovum S.A. mit Sitz in Grevenmacher, zu deren Vorstand der in Konz lebende Architekt Peter Zewen gehört. Doch dazu später mehr.

Anlage soll größtenteils unter der Erde liegen

Geplant ist nach Informationen des Gerichts ein recht spezielles, einstöckiges Gebäude mit circa 90 Quadratmetern überbauter Fläche. Es soll in achteckiger Form errichtet werden. Dabei soll der größte Teil unterirdisch entstehen, nur ein kleiner Teil soll über der Erde liegen.

Dieser oberirdische Teil soll dann mit Erde aufgeschüttet und bepflanzt werden. Am Ende sichtbar bleibe nur der Eingang zu dem Bunker.

Vorhaben bereits im Sommer 2021 abgelehnt

Der zuständige Bauausschuss in Konz hat das Vorhaben im vergangenen Jahr abgelehnt. Die Beschlussvorlage trug damals den Titel "Bauvoranfrage zum Neubau eines Sicherheits-Atom-Bunkers in der Gemarkung Oberemmel"

In der Begründung heißt es unter anderem, der geplante Atom-Bunker füge sich nicht in die nähere Umgebung ein. Es handele sich dabei um eine Siedlung mit rund 40 Wochenendhäusern. Hinzu komme, dass die Erschließung des geplanten Objektes nicht gesichert sei. Dagegen klagte die Renovum S.A., der das zu bebauende Grundstück gehört.

Atom-Bunker oder sicheres Wochenendhaus?

Vor Gericht wurde am Dienstag nun erörtert, was der Bauherr eigentlich vorhat, was also dort entstehen soll und wie das Objekt genutzt werden soll. Von einem Atom-Bunker im engeren Sinne war da nicht mehr die Rede.

Architekt Peter Zewen aus Konz, der im Vorstand der klagenden Gesellschaft Renovum S.A. sitzt, sagte, er wollte sich dort ein Haus bauen, um sich an Wochenenden mit seiner Frau aufzuhalten und sich dabei sicher fühlen, z.B. wenn es zu einem Krieg komme.

Außenwände sollen aus Stahlbeton sein

Auf Nachfrage des SWR sagte Peter Zewen später, man könne ihm doch nicht sagen, wie dick er die Außenwände seines Wochenendhauses zu konzipieren habe. Mit dicken Mauern fühle er sich einfach sicherer. Diese sollen 50 cm stark und die Außenwände aus Stahlbeton sein.

Ein atomsicheres Wochenendhaus sozusagen. Ist das nun einfach ein neuer Name für das gleiche Kind? Oder ist alles nur ein Missverständnis? Peter Zewen meinte heute auf Nachfrage des SWR, vielleicht habe er bei der Voranfrage die Beschreibung für das Gebäude etwas falsch gewählt. Das sei alles.

Gericht entscheidet in den kommenden Wochen

Doch selbst wenn der Einwand auszuräumen sein sollte, dass hier etwas gebaut werden soll, das sich nach seiner Eigenart nicht in die Umgebung einfügt, bliebe noch der Einwand, dass die Erschließung nicht gesichert sei und dass es u.a. nur einen Wirtschaftsweg gibt, der zu dem Grundstück führt.

In den kommenden Wochen ist nun eine schriftliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier zu erwarten, ob und wie es mit dem Bauvorhaben für das atomsichere Wochenendhaus weitergeht.