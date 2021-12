Zur Sache Rheinland-Pfalz: Vertuschter Kindesmissbrauch

Schwere Vorwürfe an das Bistum Trier

In den 1960er Jahren sollen Schülerinnen und Schüler in Mannebach von ihrem Religionslehrer, der katholischer Pfarrer war, sexuell missbraucht und geschlagen worden sein. Bei Bekanntwerden sei der Pfarrer für sieben Jahre ans Kirchengericht in Trier versetzt worden.