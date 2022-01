Mann versucht Verwandte mit Messer zu töten

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll ein Mann in Baumholder versucht haben, eine Frau zu töten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat der 32-jährige Mann eine mit ihm verwandte 70-jährige Frau in deren Wohnung mit einem Messer angegriffen. Die Frau konnte sich demnach zu Nachbarn retten, die die Polizei riefen und den Mann in Schach hielten. Die Frau sei leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft geht von einer verminderten oder aufgehobenen Schuldfähigkeit aus.