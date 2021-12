Versuchter Banküberfall

per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Überfalls auf die Filiale der Kreissparkasse in Kirn. Wie die Polizei erst heute mitteilte, betrat am 23. Dezember gegen 16 Uhr 30 ein Mann die Bankfiliale durch den Haupteingang. Es wurde in der Filiale klar, dass es sich um einen Überfall handelte. Wenige Sekunden später verließ der Mann die Bankfiliale aber wieder ohne Beute. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Der Mann wird als etwa 1 Meter 75 groß beschrieben, er trug eine helle Hose, eine dunkle Jacke und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.