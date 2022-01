Einbruch in Bankfiliale

Nach einem Einbruch in eine Volksbankfiliale in Landscheid in der Eifel sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Den Angaben zufolge seien Unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in den Vorraum der Bank eingedrungen. Dort hätten sie versucht einen Geldautomaten aufzubrechen. Als die Polizei den Tatort erreicht habe, waren die Täter bereits geflüchtet. Die Ermittler gehen zurzeit davon aus, dass es sich um mindestens drei Täter gehandelt haben dürfte. Die Kriminalpolizei Trier bittet um Hinweise zu dem Vorfall.