Versuchte Sprengung von Geldautomaten in Salmtal und Badem

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Salmtal und Badem versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Laut Polizei ist das gescheitert.

Der erste Einbruchsalarm habe die Polizeiinspektion Wittlich um kurz nach zwei Uhr morgens aus der Volksbankfiliale in Salmtal erreicht. Eine Zeugin meldete wenig später Einbruchsgeräusche und das Wegfahren eines Fahrzeugs, teilte die Polizei mit. Am Tatort stellten die Ermittler fest, dass die Täter die Glastür zum Vorraum der Volksbankfiliale eingeschlagen hatten.

An dem Geldautomaten seien jedoch keine Schäden festgestellt worden. Möglicherweise wurden die Täter durch die Sicherheitsvorkehrungen der Bank abgeschreckt, so die Polizei.

Alarm in Bank in Badem

Gegen halb drei gab es dann einen weiteren Einbruchsalarm. Ausgelöst wurde er in der Volksbankfiliale in Badem in der Eifel. Die Polizei stellte eigenen Angaben zufolge vor Ort fest, dass die Täter auch in diesem Fall unverrichteter Dinge geflüchtet waren. In Badem sei ebenfalls die gläserne Eingangstür aufgebrochen worden. Offenbar hatten die Täter aber nach dem Eindringen erkannt, dass sie auch hier keinen Erfolg haben würden. Der Geldautomat blieb unversehrt, heißt es von der Polizei.

Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Erste Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass die Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug mit gestohlenem Bitburger Kennzeichen unterwegs waren. Die Polizei schließt nicht aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.