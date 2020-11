Die Ordnungsämter und die Polizei haben am Wochenende in der Region Trier mehr als 200 Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln festgestellt. Meist sei gegen die Maskenpflicht in Innenstädten und an Bushaltestellen verstoßen worden, so die Polizei. In fast 40 Fällen sei der Mindestabstand nicht eingehalten worden. Die meisten Menschen hätten verständnisvoll reagiert, wenn sie darauf angesprochen wurden. Es sei insgesamt in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz und Verantwortungsbewusstsein wegen der Coronasituation spürbar, so die Polizei.