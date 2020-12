per Mail teilen

Auf dem Parkplatz am Erbeskopf im Hunsrück haben am Freitagabend mehrere Menschen gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich fast 70 Menschen getroffen, um mit ihren Autos im Schnee zu driften. Die Beamten trafen auf 34 Fahrzeuge mit insgesamt 67 Insassen. Gegen 14 Personen würden jetzt Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie saßen den Angaben zufolge mit Menschen aus mehr als zwei Haushalten, ohne genügend Abstand und ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung in den Autos.