Am Wochenende haben nach Angaben der Polizei Trier viele Menschen die Corona-Regeln nicht eingehalten. Demnach lockte das schöne Wetter zahlreiche Menschen in der Region Trier in die Natur. Die Polizei stellte von Freitag bis Sonntag 127 Verstöße fest, bei denen die Menschen keine Maske trugen, den Mindestabstand nicht eingehalten oder sich mit zu vielen Menschen versammelt hatten. Die Polizei schrieb Ordnungswidrigkeitsanzeigen und sprach Platzverweise aus.