Über der Region Trier und rund um Spangdahlem können in den nächsten Tagen verstärkt amerikanische Armeehubschrauber unterwegs sein. Nach Angaben der US-Armee in Wiesbaden fliegen die Helikopter von Dünkirchen aus zu Trainingsplätzen in Deutschland, Polen und Lettland. Die Flüge sollen zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr abends durchgeführt werden. Laut US-Armee handelt es sich um rund 60 Hubschrauber.