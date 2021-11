per Mail teilen

Im Prozess am Landgericht Trier um vorgetäuschte Autounfälle haben Verteidiger, Richter und Staatsanwalt am Mittwoch über eine so genannte Verständigung gesprochen. Das könnte den Prozess abkürzen.

Den insgesamt acht Angeklagten wird vorgeworfen, in und um Trier neun Unfälle fingiert zu haben, um sie dann den Versicherungen zu melden. Diese sollten den Schaden regulieren. Auf diese Weise haben die Angeklagten laut Anklage 60.000 Euro zu Unrecht von den Versicherungen erhalten.

Verständigung könnte Prozess schnell beenden

Bei einer Verständigung einigen sich die Beteiligten auf ein Strafmaß. Die Angeklagten legen ein Geständnis ab und wissen wie hoch ihre Strafe ausfallen wird. Zwei der Angeklagten erhalten im Prozess am Landgericht Trier demnach eine Bewährungsstrafe von acht bis zehn beziehungsweise zwölf bis vierzehn Monaten. Beide haben die Verständigung angenommen. Die übrigen Angeklagten könnten mit Geldstrafen davonkommen. Eine Angeklagte lehnte das Angebot bereits ab, die anderen brauchen Bedenkzeit. Verständigungen sollen helfen Verfahren abzukürzen und die Gerichte zu entlasten.

Gegen eine der Angeklagten hat das Gericht das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Gericht geht von Verjährung aus

Der Vorsitzende Richter erklärte in der Verhandlung am Mittwoch, er gehe davon aus, dass einige der Taten verjährt sind. Für diese Vorwürfe könnten die Angeklagten dann nicht mehr bestraft werden. Die acht Angeklagten täuschten die Unfälle in den Jahren 2005 bis 2007 vor.

Unfälle wurden vorher geplant

Damit alles möglichst echt aussah, sollen die Angeklagten die Unfälle untereinander abgesprochen haben, so die Staatsanwaltschaft. So sei einer der Angeklagten bei einem der Unfälle auf der Autobahn zwischen Trier und Luxemburg von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt. Dabei habe er dann das Auto eines anderen Angeklagten beschädigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Unfall zwischen beiden vorher so abgesprochen worden. Beide hätten ihn dann jeweils ihrer Versicherung gemeldet und das Geld für den Schaden eingestrichen.

Auch Unbeteiligte verwickelt

Nach Angaben des Landgerichts haben die Angeklagten auch ahnungslose andere Autofahrer in die Unfälle verwickelt. Bei einem Unfall am Trierer Moselufer soll einer der Angeklagten plötzlich die Fahrspur gewechselt haben und dann grundlos stehen geblieben sein. Eine unbeteiligte Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf.

Versicherungen zahlten nicht alles

In insgesamt fünf Fällen regulierten die Versicherungen den jeweiligen Schaden. Dabei sollen laut Staatsanwaltschaft 60.000 Euro gezahlt worden sein. In vier weiteren Fällen weigerten sich die Versicherungen demnach, den Schaden zu begleichen. Die Polizei kam den Angeklagten bei einer Unfallaufnahme auf die Schliche. Einer der Beamten stellte Auffälligkeiten fest und ermittelte in dem Fall weiter. Schließlich erhärtete sich der Verdacht des Versicherungsbetrugs.

Landgericht Trier war überlastet

Die Staatsanwaltschaft Trier erhob 2011 Anklage. Also sechs Jahre nach den ersten Unfällen. Der am Mittwoch begonnene Prozess startet damit 10 Jahre nach Anklageerhebung. Eine Gerichtssprecherin begründete den späten Prozesstermin mit der starken Auslastung der Trierer Strafkammern und der Pandemielage. Vorrangig müssten dann Fälle bearbeitet werden, in denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen.