In Bitburg hatte die Polizei am Karfreitag an einer Grillhütte mehrmals einen Einsatz wegen Verstoßes gegen das aktuell wegen der Coronapandemie geltende Versammlungsverbot. Fünf Männer waren zunächst einer Streife aufgefallen. Sie wurden auf das Versammlungsverbot hingewiesen und bekamen einen Platzverweis. Eine Stunde später waren die Männer immer noch in der Grillhütte. Später stieß die Polizeistreife in der Bitburger Innenstadt wieder auf die Gruppe. Diesmal verhängte die Polizei gegen jeden einzelnen eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit.