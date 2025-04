Vermisste 13-Jährige wohlbehalten zurück

Nach drei Wochen konnte das Mädchen im Raum Neunkirchen ausfindig gemacht werden. Ihr gehe es gut, sagte die Polizei.

Die Jugendliche war erst einige Tage in der Jugendhilfeeinrichtung in Niederwörresbach gewesen, als sie verschwand. Ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt hat sie laut Polizei in Saarbrücken. In diesem Bereich, im Raum Neunkirchen, wurde sie nun auch gefunden.

Hinweise hatten die Polizei zu der vermissten jungen Frau geführt.