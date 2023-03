per Mail teilen

Ein 15-jähriges Mädchen aus Zell an der Mosel ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Jugendliche wurde am Donnerstagabend im Saarland gefunden.

Die 15-Jährige konnte im Rahmen einer polizeilichen Fahndung gefunden werden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Sie sei am späten Donnerstagabend im Saarland angetroffen und dann ihren Eltern in Zell übergeben worden.

Keine Hinweise auf Straftat

Es haben sich bisher keine Hinweise darauf ergeben, dass die 15-Jährige Opfer einer Straftat geworden wäre, teilte die Polizei weiter mit.

Vergangene Woche verschwunden

Die Jugendliche war zuletzt am Donnerstag vergangener Woche (16. März) nachmittags in der Fußgängerzone in Zell (Landkreis Cochem-Zell) gesehen worden.

Die Polizei hatte sich dann am Dienstag dieser Woche an die Öffentlichkeit gewandt und mit einem Foto nach ihr gesucht.